"Vaccinazioni in Africa fondamentali per fermare la pandemia" (Di martedì 28 dicembre 2021) Prosegue #coopforAfrica, la campagna di raccolta fondi promossa da Coop per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa. Daniele Ferré, presidente di Coop Lombardia, spiega gli obiettivi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) Prosegue #coopfor, la campagna di raccolta fondi promossa da Coop per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in. Daniele Ferré, presidente di Coop Lombardia, spiega gli obiettivi ...

fisco24_info : Ferré (Coop Lombardia): “Vaccinazioni in Africa fondamentali per fermare la pandemia”: Prosegue #coopforafrica, l… - fisco24_info : Coop a sostegno delle vaccinazioni anti Covid in Africa: Coop si schiera in prima linea nella campagna di vaccinazi… - RosaniFlavia : @mannocchia @lucadmark Come mai in Africa ci sono poche vaccinazioni e pochi casi di covid? - miatalla : @Livio67it @Michele_Arnese Andranno in regalo all’Africa? Quindi a rovinare il continente africano che questa pande… - nigrumplaga : Non ne ho la certezza ma credo che l'Africa sia il continente che abbia fatto meno vaccinazioni. Il fatto che la va… -