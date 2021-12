Vaccinati positivi al Covid | meglio non fare più tamponi negli ospedali finirà per mancare troppo personale | dice Bassetti

Advertising

ladyonorato : Finita pure la scusa del “paradosso di Simpson”… i test positivi ormai sono quasi tutti di “vaccinati”. Guardate pe… - NicolaPorro : Dai Ferragnez a Nicola Savino, passando per #Jovanotti: tutti a fare la telecronaca della loro situazione sanitaria… - DavidPuente : Un altro video che genera, senza le dovute spiegazioni, sfiducia nei vaccini anti Covid - ILBLU1 : RT @robypava: Ma sti geni, invece di chiedere al Cts di ridurre la quarantena ai positivi vaccinati (e quindi potenzialmente contagiosi), p… - Rosy46044624 : RT @Yi_Benevolence: I 'novax' sono controllati ogni due giorni, se rtrovati positivi sono confinati in casa. Quelli che girano sono per il… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinati positivi

... molti sono sotto i cinque perché non. Leggendo i miei posti letto occupati in questo ... sono stati 62 i bambini ricoverati, con 46 dimessi e 26 genitori risultati- spiega Campana a ...Due milioni e mezzo in isolamento in Italia per contatti con: per evitare la paralisi del Paese, convocato il Cts il 29 dicembre per la riduzione della quarantena per icon tre ...Caos in tutta Italia per i tamponi, file ovunque per sottoporsi al test rapido e prenotare un "molecolare" spesso risulta un'impresa.Covid, il primario del Bambin Gesù avverte della condizione del suo reparto: "La metà dei ricoverati sono bambini neonati" ...