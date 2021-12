Vaccinati e positivi, l’immunologo Di Perri: “Con tre dosi più protetti anche da Omicron, che potrebbe farci uscire dall’emergenza” (Di martedì 28 dicembre 2021) Terapie intensive a livello critico, già oltre la soglia in nove regioni italiane, e numeri record per i nuovi casi. Che non risparmiano nemmeno i Vaccinati e rilanciano gli interrogativi sull’effettiva durata della protezione dal contagio, tanto che da gennaio la terza dose verrà somministrata già a quattro mesi dalla seconda. Un momento difficile che paga la compresenza di due varianti, Delta e Omicron, secondo l’immunologo Giovanni Di Perri, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Università di Torino. “Ma è una fase di transizione, in cui la nuova variante sta velocemente sostituendo la precedente, e dobbiamo sperare nella conferma dei dati sulla sua minore virulenza per concentrarci su vaccini rimodulati e continuamente aggiornati”. La transizione dalla variante Delta alla Omicron – “È ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Terapie intensive a livello critico, già oltre la soglia in nove regioni italiane, e numeri record per i nuovi casi. Che non risparmiano nemmeno ie rilanciano gli interrogativi sull’effettiva durata della protezione dal contagio, tanto che da gennaio la terza dose verrà somministrata già a quattro mesi dalla seconda. Un momento difficile che paga la compresenza di due varianti, Delta e, secondoGiovanni Di, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Università di Torino. “Ma è una fase di transizione, in cui la nuova variante sta velocemente sostituendo la precedente, e dobbiamo sperare nella conferma dei dati sulla sua minore virulenza per concentrarci su vaccini rimodulati e continuamente aggiornati”. La transizione dalla variante Delta alla– “È ...

