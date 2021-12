Uso obbligatorio della mascherina Ffp2 dove il metro di distanza non può essere rispettato. Lettera (Di martedì 28 dicembre 2021) Inviata da Daniela Malini - Caro Ministro Patrizio Bianchi, sono un'insegnante di Genova, docente di lettere al Liceo delle Scienze Umane, attivista umanitaria e scrittrice. Insieme ad altri colleghi mi sono sempre occupata delle varie problematiche scolastiche, anche a livello di dibattito pubblico, in modo libero, al di là di qualsivoglia schieramento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 dicembre 2021) Inviata da Daniela Malini - Caro Ministro Patrizio Bianchi, sono un'insegnante di Genova, docente di lettere al Liceo delle Scienze Umane, attivista umanitaria e scrittrice. Insieme ad altri colleghi mi sono sempre occupata delle varie problematiche scolastiche, anche a livello di dibattito pubblico, in modo libero, al di là di qualsivoglia schieramento. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Uso obbligatorio della mascherina Ffp2 dove il metro di distanza non può essere rispettato. Lettera - ProDocente : Uso obbligatorio della mascherina Ffp2 dove il metro di distanza non può essere rispettato. Lettera - cinema_nuovo : HOUSE OF GUCCI, ultimo giorno di programmazione al Cinema Nuovo, oggi martedì 28 dicembre spettacoli 18:10 - 21:00.… - Angeloman70 : @mariobbbrega @colvieux ...e l'obbligo vaccinale per tutti da subito, e l'uso obbligatorio delle mascherine FFP2 ov… - ricca_mario : @Peter_Italy Che differenza c'è tra l'obbligo è quello che ci stanno imponendo adesso? L'unica cosa che cambierebbe… -