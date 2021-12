Usa, il Cdc riduce a 5 giorni la quarantena per i positivi al Covid asintomatici e vaccinati. Niente isolamento per chi ha fatto la terza dose (Di martedì 28 dicembre 2021) Mentre in Italia si discute sull’eventualità di rivedere la durata delle quarantene, gli Stati Uniti sono già passati ai fatti. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno raccomandato di ridurre l’isolamento per gli americani che contraggono il coronavirus e per i loro contatti stretti da 10 a cinque giorni. I Cdc affermano che la nuova indicazione è in linea con la crescente evidenza che le persone con il Covid sono più infettive nei due giorni precedenti e nei tre giorni successivi allo sviluppo dei sintomi. Coloro che hanno ricevuto la dose booster di vaccino e sono entrati in contatti con una persona positiva possono invece evitare del tutto la quarantena, indossando però la mascherina in tutti gli ambienti per almeno 10 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Mentre in Italia si discute sull’eventualità di rivedere la durata delle quarantene, gli Stati Uniti sono già passati ai fatti. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno raccomandato di ridurre l’per gli americani che contraggono il coronavirus e per i loro contatti stretti da 10 a cinque. I Cdc affermano che la nuova indicazione è in linea con la crescente evidenza che le persone con ilsono più infettive nei dueprecedenti e nei tresuccessivi allo sviluppo dei sintomi. Coloro che hanno ricevuto labooster di vaccino e sono entrati in contatti con una persona positiva possono invece evitare del tutto la, indossando però la mascherina in tutti gli ambienti per almeno 10 ...

