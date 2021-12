“Uomini finti…”: Nainggolan senza filtri, che bordata all’ex Roma (Di martedì 28 dicembre 2021) Radja Nainggolan ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘TeleRadioStereo’, dove ha criticato duramente Monchi. La Roma ha pareggiato in casa 1-1 contro la Sampdoria di D’Aversa prima della sosta natalizia. I giallorossi adesso hanno sei punti di svantaggio dal quarto posto, occupato dall’Atalanta di Gasperini. Alla ripresa la squadra di Mourinho è attesa dal big match in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 dicembre 2021) Radjaha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘TeleRadioStereo’, dove ha criticato duramente Monchi. Laha pareggiato in casa 1-1 contro la Sampdoria di D’Aversa prima della sosta natalizia. I giallorossi adesso hanno sei punti di svantaggio dal quarto posto, occupato dall’Atalanta di Gasperini. Alla ripresa la squadra di Mourinho è attesa dal big match in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

napolista : Nainggolan: «Andai via dalla Roma perché Monchi voleva vendere tutti i giocatori presi da Sabatini» A TeleRadioSte… - GarziaFlaminia : RT @JulsSchiavon: Per la cronaca non è Miriana che fa fuori gli uomini come insinuate voi o Giacomo, toccando il ridicolo dicendo che porta… - simo_cantatore : RT @JulsSchiavon: Per la cronaca non è Miriana che fa fuori gli uomini come insinuate voi o Giacomo, toccando il ridicolo dicendo che porta… - patrizi43617834 : RT @JulsSchiavon: Per la cronaca non è Miriana che fa fuori gli uomini come insinuate voi o Giacomo, toccando il ridicolo dicendo che porta… - turututiti : Prima di insinuare che Nicola fa finti sorrisi sciacquati la bocca che è stato troppo uomo a differenza sua che fa… -