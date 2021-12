Uomini e Donne, Ida Platano reagisce alle critiche: “Sono stufa” [FOTO] (Di martedì 28 dicembre 2021) Un Natale con la famiglia e amici intorno ha regalato a Ida Platano tanta spensieratezza. Per la dama di Uomini e Donne non è stato altro che un dono prezioso. Soprattutto per il suo cuore, spezzato di recente dal dietrofront di Diego Tavani, senior del Trono Over. Nonostante sia difficile dimenticare la parentesi vissuta alla … L'articolo Uomini e Donne, Ida Platano reagisce alle critiche: “Sono stufa” FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 28 dicembre 2021) Un Natale con la famiglia e amici intorno ha regalato a Idatanta spensieratezza. Per la dama dinon è stato altro che un dono prezioso. Soprattutto per il suo cuore, spezzato di recente dal dietrofront di Diego Tavani, senior del Trono Over. Nonostante sia difficile dimenticare la parentesi vissuta alla … L'articolo, Ida: “proviene da Velvet Gossip.

Advertising

antoniospadaro : 'Stories of a Generation': docuserie Netflix ispirata al libro di Papa Francesco. Donne e uomini over70 di ogni par… - RobTallei : Mentre noi discutiamo di 'una donna al Quirinale', in Nord Europa ci sono più donne che uomini premier. Perché? Ne… - ispionline : I #Talebani vietano i viaggi alle donne non accompagnate da uomini in #Afghanistan. Il regime sta tornando a prende… - marcodg78 : RT @GiorgiaMeloni: 'Aiuto ho bisogno di ossigeno'. Una donna con problemi respiratori chiede soccorso al marito che, impossibilitato dal po… - Manuel046316540 : RT @GiorgiaMeloni: 'Aiuto ho bisogno di ossigeno'. Una donna con problemi respiratori chiede soccorso al marito che, impossibilitato dal po… -