Uomini e Donne, Ciprian a ruota libera su Andrea Nicole: “ho scoperto che..” (Di martedì 28 dicembre 2021) Uomini e Donne, Ciprian il corteggiatore che ha conquistato il cuore della bella tronista Andrea Nicole ha svelato qualcosa che ha scoperto soltanto all’esterno del programma. Di cosa si tratta? Uomini e Donne, Ciprian e Andrea Nicole-AltranotiziaUomini e Donne di recente ha unito una coppia che ha fatto discutere enormemente sia lo stesso dating show che il web per le modalità nelle quali si è chiuso il percorso dei due ragazzi. Ciprian ha conquistato Andrea Nicole con il suo lato misterioso ed i due si sono scelti al di fuori del programma mancando di rispetto secondo Maria a tutta la redazione. Come è andata fuori ... Leggi su altranotizia (Di martedì 28 dicembre 2021)il corteggiatore che ha conquistato il cuore della bella tronistaha svelato qualcosa che hasoltanto all’esterno del programma. Di cosa si tratta?-Altranotiziadi recente ha unito una coppia che ha fatto discutere enormemente sia lo stesso dating show che il web per le modalità nelle quali si è chiuso il percorso dei due ragazzi.ha conquistatocon il suo lato misterioso ed i due si sono scelti al di fuori del programma mancando di rispetto secondo Maria a tutta la redazione. Come è andata fuori ...

Advertising

matteosalvinimi : In visita al carcere di San Vittore, per portare un panettone e un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia… - lapoelkann_ : Buone Sante feste a tutti voi. C’è il buono in questo mondo. Non credete a quelli che vi raccontano che ci sono sol… - meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - Prelemi365 : Chi glielo spiega a Jessica che il #gfvip nkn e uomini e donne ??? #gfvip6 #jessica - ReErthu : Ti ripeto il c*** è universale Ce l'hanno gli animali le donne ed uomini quindi diciamo la difficoltà ci sta però s… -