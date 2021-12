Uomini e Donne: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione allargano la famiglia (Di martedì 28 dicembre 2021) Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono sempre più innamorati e così in questi giorni hanno deciso di fare il grande passo e di allargare la famiglia. A dare la notizia sono stati i due diretti interessati, che tramite i loro social hanno raccontato come sono andate le cose! Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti ed innamorati a Uomini e Donne. I due sono stati sin da subito amatissimi dal pubblico, che ha avuto l’occasione di rivederli anche nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, programma a cui l’ex tronista ha partecipato qualche mese fa distinguendosi molto. Spesso i fan dei due hanno sperato che Andrea e Arianna allargassero la ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 28 dicembre 2021)sono sempre più innamorati e così in questi giorni hanno deciso di fare il grande passo e di allargare la. A dare la notizia sono stati i due diretti interessati, che tramite i loro social hanno raccontato come sono andate le cose!si sono conosciuti ed innamorati a. I due sono stati sin da subito amatissimi dal pubblico, che ha avuto l’occasione di rivederli anche nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, programma a cui l’ex tronista ha partecipato qualche mese fa distinguendosi molto. Spesso i fan dei due hanno sperato cheallargassero la ...

