Unicredit | con Fei 1 mld per pmi Est Europa

(Di martedì 28 dicembre 2021) Milano, 28 dic. (Adnkronos) – Il Fondo europeo per gli investimenti metterà a disposizione di700 milioni di euro in garanzie, consentendo alla banca di fornire fino a 1 miliardo di euro di finanziamenti alle piccole e medie imprese in Bulgaria, Slovacchia, Slovenia e Croazia per accelerare la ripresa economica dalla pandemia di Covid-19. Le garanzie del Fei derivano dal Fondo europeo di garanzia, uno strumento di garanzia da quasi 25 miliardi di euro istituito dal Gruppo Bei nel 2020 per dare impulso alla ripresa economica, salvaguardare i posti di lavoro e fornire la liquidità necessaria per le pmi europee. L'articolo proviene da Ildenaro.it.