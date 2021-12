Una vita anticipazioni: Felipe e Genoveva in partenza ma Santiago è in agguato (Di martedì 28 dicembre 2021) Genoveva e Felipe sono pronti per lasciarsi dubbi e problemi alle spalle e partire insieme per la luna di miele che hanno da sempre sognato. Genoveva ne parla con le sue amiche, felice finalmente di potersi fidare dell’avvocato. Adesso non ha più dubbi: Felipe non le sta mentendo, ha davvero perso la memoria e per lei questa, è una grande occasione per rimettere tutti i tasselli al loro posto. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate della soap spagnola? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda il 29 dicembre 2021. Un nuovo episodio ci aspetta proprio domani, come sempre alle 14,10. Vedremo su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1296 di Acacias 38. E come sempre, ecco per voi, tutte le anticipazioni. Genoveva e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 28 dicembre 2021)sono pronti per lasciarsi dubbi e problemi alle spalle e partire insieme per la luna di miele che hanno da sempre sognato.ne parla con le sue amiche, felice finalmente di potersi fidare dell’avvocato. Adesso non ha più dubbi:non le sta mentendo, ha davvero perso la memoria e per lei questa, è una grande occasione per rimettere tutti i tasselli al loro posto. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate della soap spagnola? Lo scopriamo con ledi Unaper la puntata in onda il 29 dicembre 2021. Un nuovo episodio ci aspetta proprio domani, come sempre alle 14,10. Vedremo su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1296 di Acacias 38. E come sempre, ecco per voi, tutte lee ...

