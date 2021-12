Una Vita, anticipazioni 29 dicembre: Felipe e Genoveva in partenza, ma la Salmeròn ha un piano e Israel pure! (Di martedì 28 dicembre 2021) Una Vita, anticipazioni 29 dicembre: ci attende una grande puntata! Al centro ci saranno Felipe, Genoveva ed Israel. Ci avviciniamo a quello che sembrerà il giusto epilogo per le malefatte della Salmeròn … “Sembrerà”, appunto! Una Vita, anticipazioni 29 dicembre: Felipe propone a Genoveva un secondo viaggio di nozze, ma lei … Abbiamo anticipato che Felipe avrebbe fatto una proposta a Genoveva: partire insieme per una nuova luna di miele, visto che non si ricorda la prima! In questo modo potranno davvero ricominciare tutto daccapo, felici e contenti! La Salmeròn accetta, ma invece di ripetere il viaggio in montagna, dirà al marito che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 28 dicembre 2021) Una29: ci attende una grande puntata! Al centro ci sarannoed. Ci avviciniamo a quello che sembrerà il giusto epilogo per le malefatte della… “Sembrerà”, appunto! Una29propone aun secondo viaggio di nozze, ma lei … Abbiamo anticipato cheavrebbe fatto una proposta a: partire insieme per una nuova luna di miele, visto che non si ricorda la prima! In questo modo potranno davvero ricominciare tutto daccapo, felici e contenti! Laaccetta, ma invece di ripetere il viaggio in montagna, dirà al marito che ...

