Una vita, anticipazioni 28 dicembre: Anabel lascia Miguel? (Di martedì 28 dicembre 2021) La relazione tra Miguel ed Anabel non è poi così solida come sembrava soprattutto perché la ragazza darà l'impressione di star soltanto giocando con i sentimenti dell'avvocato. Il giovane, innamorato perso, come rivelano le anticipazioni Una vita oggi 28 dicembre, le chiederà di sposarlo, ma lei prenderà tempo e dopo una discussione, sembrerà essere decisa a troncare con lui. Nel frattempo, Jacinto vorrà lasciar perdere la carriera artistica, ma Servante gli darà una notizia che potrebbe fargli cambiare idea. Infine, Antoñito deciderà di accettare l'offerta del partito. Una vita, trama oggi 28 dicembre: Anabel decisa a troncare con Miguel? Anabel sembrerà voler vivere l'intimità con ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 dicembre 2021) La relazione traednon è poi così solida come sembrava soprattutto perché la ragazza darà l'impressione di star soltanto giocando con i sentimenti dell'avvocato. Il giovane, innamorato perso, come rivelano leUnaoggi 28, le chiederà di sposarlo, ma lei prenderà tempo e dopo una discussione, sembrerà essere decisa a troncare con lui. Nel frattempo, Jacinto vorràr perdere la carriera artistica, ma Servante gli darà una notizia che potrebbe fargli cambiare idea. Infine, Antoñito deciderà di accettare l'offerta del partito. Una, trama oggi 28decisa a troncare consembrerà voler vivere l'intimità con ...

Advertising

SeaWatchItaly : ?? Quinta operazione in tre giorni. La #SeaWatch3 ha soccorso 96 persone su un gommone in grave difficoltà che stav… - lauraboldrini : Profondo dispiacere per la scomparsa di Desmond #Tutu. Il Mondo perde un grande protagonista della lotta contro l’… - reportrai3 : Il forchettone è un pezzo di metallo che pesa cinque chili, vale una cinquantina di euro ed è costato la vita a 14… - redhank7 : RT @NikMegaFake: ?? domani update del vaccino e nel caso dovessi felicemente schiattare (per la scienza mi farei iniettare anche il piscio d… - irenecrocee : RT @malinconicaluna: ho una fottuta paura di fallire, sia nella vita che come persona -