Una regola FIFA beffa il Napoli in vista del match con la Juve

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 28 dicembre 2021) Nelle ultime ore si è vociferato della possibilità di vedere partire Victor Osimhen per la Coppa d’Africa solo in un secondo momento, a ridosso anche delle semifinali in caso di recupero. Anche la Gazzetta dello Sport ha ricordato queste voci. Questo pensiero è nato in seguito alla speranza di rivedere per tempo Osimhen in campo contro lantus. Tuttavia, ilnon potrà eventualmente giovare della presenza del nigeriano in ogni caso. Questo perché esiste una precisaindetta dallasecondo cui un calciatore, impegnato con una nazionale, non può restare a disposizione del club e, al contempo, non può giocare per il club se è non può farlo neanche per la sua nazionale. “Ilattende i controlli di venerdì, ilmentoprevede che ...