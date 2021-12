(Di martedì 28 dicembre 2021) Un lavoro dotto e completo, quello portato avanti da Franco Pezzini nel libro – uscito per i tipi di Odoya nella collana “I classici pop”– “Profugus. Misteri, migrazioni e Popoli del mare nell’Eneide di Virgilio”. 633 pagine dense di storia, leggende, riflessioni, citazioni, box di approfondimento, ricchissime di fotografie e immagini attorno al viaggio più importante sorto con intento celebrativo di Ottaviano, ma in realtà dilatato a molto altro. Pagine che scorrono via piacevolmente, grazie alla prosa elegante e amabile di un autore fecondo e dal curriculum immaginifico: tra le altre cose, mi piace ricordare che Franco Pezzini si è laureato in Diritto Canonico a Torino con una tesi sull’esorcismo, è membro della Bram Stoker Society di Dublino e oggi insegna alla Libera Università dell’Immaginario. Dalla trasposizione filmica del 1971 – uno sceneggiato di 7 puntate con Franco Rossi ...

Advertising

Inter : ?? | PODCAST Tre partite, una leggenda: Giacinto Facchetti ???? Ascolta la nuova puntata dedicata all'… - JuventusTV : ?? ???????? ?? Avviciniamoci insieme a #JuveCagliari! L'ospite di questa sera? Una leggenda bianconera. ?? Qui ?… - HuffPostItalia : Una leggenda che ha attraversato i secoli - LimeEdizioni : Il Pettirosso è protagonista di una leggenda natalizia. Nella stalla dove dormivano Giuseppe, Maria e il piccolo Ge… - jererodri2 : RT @Emanuel72607325: Signori stasera è nata una nuova leggenda. #gfvip Jessica senza capelli. -

Ultime Notizie dalla rete : Una leggenda

L'HuffPost

... è come se Pezzini volesse sondare il mistero di questaa trecentosessanta gradi, senza ... le scelte stilistiche, gli intenti, ma anche di far riemergerechiave di lettura importante, ..."La maniera migliore di uccidereè smettere di raccontare la sua storia", recita il testo della petizione. La questione non è artistica, ma proprio sociale : con T'Challa che ha ispirato ...Dopo il controverso post di LeBron James, che sembrava suggerire che non ci fosse alcuna differenza visibile tra raffreddore, influenza e COVID-19, Kareem Abdul-Jabbar gli ha risposto tramite una lett ...Un lavoro dotto e completo, quello portato avanti da Franco Pezzini nel libro – uscito per i tipi di Odoya nella collana “I classici pop”– “ Profugus. Misteri, migrazioni e Popoli del mare nell’Eneide ...