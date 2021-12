Una donna sola al comando: accadrà nel 2022 in Francia e in Italia? (Di martedì 28 dicembre 2021) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Per la prima volta nella storia, i due tradizionali partiti francesi candidano entrambi una donna alla presidenza della Repubblica. Però, stando ai sondaggi del momento, nessuna delle due donne arriverà al ballottaggio. I neogollisti, che adesso si chiamano Repubblicani, mettono in campo Valérie Pécresse, presidente dell’Ile-deFrance, la Regione di Parigi, dove vive un quinto dei francesi e che produce un terzo della ricchezza nazionale. Bionda, elegante, un po’ distanziante, la Pécresse si proclama “due terzi Merkel, un terzo Thatcher”; come a dire, di destra ma non troppo. È infatti più moderata degli altri due candidati di destra che al momento la precedono nei sondaggi: il polemista anti-islamico Eric Zemmour, che ha chiamato il suo partito Riconquista, tipo crociata; e la solita Marine Le Pen, che resta ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 dicembre 2021) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Per la prima volta nella storia, i due tradizionali partiti francesi candidano entrambi unaalla presidenza della Repubblica. Però, stando ai sondaggi del momento, nessuna delle due donne arriverà al ballottaggio. I neogollisti, che adesso si chiamano Repubblicani, mettono in campo Valérie Pécresse, presidente dell’Ile-deFrance, la Regione di Parigi, dove vive un quinto dei francesi e che produce un terzo della ricchezza nazionale. Bionda, elegante, un po’ distanziante, la Pécresse si proclama “due terzi Merkel, un terzo Thatcher”; come a dire, di destra ma non troppo. È infatti più moderata degli altri due candidati di destra che al momento la precedono nei sondaggi: il polemista anti-islamico Eric Zemmour, che ha chiamato il suo partito Riconquista, tipo crociata; e la solita Marine Le Pen, che resta ...

Ultime Notizie dalla rete : Una donna Genitori positivi e figli negativi: ecco come gestire l'isolamento domiciliare (e l'allattamento dei neonati) Qualora però la donna presentasse una malattia respiratoria grave ' in attesa della risposta del tampone, la mamma ed il bambino vengono temporaneamente separati. Se il tampone è negativo la mamma ed ...

Brasile: 20 le vittime delle alluvioni, 63 mila sfollati Due nuovi decessi sono stati registrati nella cittadina di Itabuna: un uomo di 21 anni travolto dalle correnti e una donna di 33 anni rimasta uccisa in una frana, secondo un rapporto del governo ...

M5S, l'appello di Conte ai leader: "Una donna al Quirinale" La Repubblica Arresto cardiaco in ambulatorio Muore una donna di 78 anni E’ morta per arresto cardiaco mentre si trovava all’interno degli ambulatori dell’istituto Sant’Andrea, in via Pievano Rolando. Una donna di 78 anni è deceduta ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, ...

Anche la Rsa di Campofilone è ormai satura Nuovo decesso: è morta una donna elpidiense Non è indicativo del numero di contagi il report regionale del lunedì, non ci sono tamponi la domenica e stavolta il salto è di due giorni perché sabato era il giorno di Natale. Dunque in tutta la reg ...

