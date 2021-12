Una «clausola Djokovic» per permettere ai tennisti non vaccinati di giocare in Australia (Di martedì 28 dicembre 2021) «Una speciale esenzione medica» per permettere a tutti i tennisti che non hanno rivelato se sono vaccinati o meno di partecipare ai campionati d’Australia e scendere in campo a Melbourne. Questa l’ipotesi al vaglio del governo di Victoria, che è impegnata in una trattativa con Tennis Australia. Questo è quanto scrive la stampa serba, così riportato dall’edizione online della Gazzetta dello Sport. Fonti vicine a Tennis Australia, infatti, avrebbero rivelato alla stampa serba che si starebbe cercando un modo per far giocare il numero 1 al mondo anche senza vaccino, con una speciale esenzione medica. Troppo ghiotta l’occasione di vedere il campione serbo conquistare il titolo numero 10 Down Under. Troppo importante, per le casse del torneo, avere un’attrazione come il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) «Una speciale esenzione medica» pera tutti iche non hanno rivelato se sonoo meno di partecipare ai campionati d’e scendere in campo a Melbourne. Questa l’ipotesi al vaglio del governo di Victoria, che è impegnata in una trattativa con Tennis. Questo è quanto scrive la stampa serba, così riportato dall’edizione online della Gazzetta dello Sport. Fonti vicine a Tennis, infatti, avrebbero rivelato alla stampa serba che si starebbe cercando un modo per faril numero 1 al mondo anche senza vaccino, con una speciale esenzione medica. Troppo ghiotta l’occasione di vedere il campione serbo conquistare il titolo numero 10 Down Under. Troppo importante, per le casse del torneo, avere un’attrazione come il ...

