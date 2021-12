Una Casa della Salute a Gaeta, la Asl dice “si” al progetto esecutivo (Di martedì 28 dicembre 2021) Gaeta – Una Casa della Salute a Gaeta nell’immobile dell’ex ospedale Don Luigi di Liegro. Con delibera l’Azienda sanitaria locale di Latina ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della struttura sanitaria per una spesa complessiva di 600mila euro. La direzione dell’Asl del capoluogo pontino proso atto della delibera di Giunta regionale con la quale ha assegnato all’Azienda stessa la somma di 600mila euro per realizzare una Casa della Salute a Gaeta, del finanziamento, ha nominato un responsabile del procedimento e affidato la progettazione esecutiva e la progettazione definitiva. Con delibera, ieri 27 dicembre 202, è stato approvato il ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 dicembre 2021)– Unanell’immobile dell’ex ospedale Don Luigi di Liegro. Con delibera l’Azienda sanitaria locale di Latina ha approvato ilper la realizzazionestruttura sanitaria per una spesa complessiva di 600mila euro. La direzione dell’Asl del capoluogo pontino proso attodelibera di Giunta regionale con la quale ha assegnato all’Azienda stessa la somma di 600mila euro per realizzare una, del finanziamento, ha nominato un responsabile del procedimento e affidato la progettazione esecutiva e la progettazione definitiva. Con delibera, ieri 27mbre 202, è stato approvato il ...

