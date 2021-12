Un Posto al Sole | anticipazioni oggi 28 dicembre | nuovo incarico per Angela

(Di martedì 28 dicembre 2021)“Unal”, puntata del 282021. Che cosa vedremo nelepisodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Alla Terrazza tra, Franco e Bianca sembra regnare l’armonia. Ma un imprevisto lavorativo dipotrebbe rompere l’equilibrio raggiunto in famiglia. Susanna, con il supporto di Niko, ha affrontato l’esame per diventare magistrato. L’allegra serenità familiare di Franco,e Bianca potrebbe essere

Advertising

21Claudia78 : Riassumendo il mio cervello... Sole... Forse Nuvole... Parecchie X lasciare posto alla nebbia.. - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole completa di #audiodescrizione e #sottotitoli online per… - Roma1014679853 : Se consideriamo Sole innamorata di Alex (credo che un po’ tutti qui lo pensino),è normale che dica o faccia determi… - infoitcultura : Un posto al sole: Patrizio Rispo (Raffaele) lancia un accorato appello - infoitcultura : Un Posto al Sole Anticipazioni 27 dicembre 2021: Franco, Angela e Bianca sconvolti da uno spiacevole imprevisto! -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

... a Sondrio, si sia sentita meno, dato che coloro che non hanno trovatonell'unico polo attivo,... Purtroppo, però, ancora tutte concentrate sulle duelinee vaccinali offerte dal Pot, Presidio ...... di farmi portavoce delle persone in difficoltà e delle loro famiglie, troppo spesso lasciate". Con il tempo ho capito che quelera diventata la sua casa". Poi te ne sei andata da Padova a ...Torniamo a parlare delle graduatorie Tv nelle nuove regioni in cui sono iniziate le operazioni in vista del prossimo switch-off delle Tv locali. Questa volta mi occupo dell’Abruzzo e del Molise, perch ...Quasi la metà degli italiani afferma che l’anno prossimo sarà come il 2021, mentre la quota di chi crede che il 2022 sarà peggiore del 2021 si attesta al 36%. Solo poco più di un italiano su dieci (14 ...