Un Posto al Sole | anticipazioni 29 dicembre | pace fatta tra Angela e Franco

Leggi su vesuvius

(Di martedì 28 dicembre 2021) Unaldella puntata di mercoledì 29: dopo la grande tensione,edsi chiariscono.edalla Terrazza (via screenshot)edhanno avuto una discussione che ha scosso la famiglia durante il periodo delle festività natalizie. A causa di un progetto lavorativo, la donna dovrebbe lasciare Napoli per andare in Sicilia. Suo marito, in un primo momento abbastanza sorpreso, una volta scoperto che si trattava di un periodo lungo almeno due mesi, non ha manifestato il proprio consenso. Riusciranno a risolvere? Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Intanto, il bacio tra Rossella e Patrizio potrebbe aprire nuovi scenari alla ...