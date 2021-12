Un Posto al Sole Anticipazioni 29 dicembre 2021: Lara ha perso! Non sarà mai come Marina (Di martedì 28 dicembre 2021) Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 29 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 vediamo che Lara stremata; non riesce a trovare alcun modo per prendere il Posto di Marina. Leggi su comingsoon (Di martedì 28 dicembre 2021) Scopriamo ledi Unaldel 29. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 vediamo chestremata; non riesce a trovare alcun modo per prendere ildi

Advertising

NobileAnima : @marin_cdm Il Marchio l'ottengono con il SIERO GENICO, sono Delatori e KAPO` di un sistema Malato saranno sacrifica… - Terri66987597 : RT @DBking85: I sogni cedono il posto alle impressioni di un nuovo giorno come lo splendore delle stelle cede alla luce del sole. Freud Ast… - giulioscarlino : RT @DBking85: I sogni cedono il posto alle impressioni di un nuovo giorno come lo splendore delle stelle cede alla luce del sole. Freud Ast… - DBking85 : RT @DBking85: I sogni cedono il posto alle impressioni di un nuovo giorno come lo splendore delle stelle cede alla luce del sole. Freud Ast… - redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni Chi gli farà lo 'scherzetto'? -