Un posto al sole, anticipazioni 28 dicembre: Angela accetterà il lavoro in Sicilia?

Ad Un posto al sole i riflettori saranno puntati sulla Terrazza, dove sarà in corso una complicata disputa tra Franco e Angela. Le anticipazioni della soap opera partenopea di oggi, martedì 28 dicembre, annunciano che i due coniugi saranno entrambi sul piede di guerra e nessuno dei due sembrerà disposto a cedere. La Poggi ha saputo che un importante progetto promosso dalla Fondazione in Sicilia è rimasto senza un responsabile e l'unico modo per risolvere l'inconveniente è prendere lei stessa il suo posto partendo il prima possibile e rimanendo fuori almeno per un paio di mesi. Questa notizia ha destabilizzato Franco che, in un colloquio con Giulia, ha affermato che la moglie deve concentrarsi sulla loro famiglia visto che già di recente è partita per ...

