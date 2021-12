Un laboratorio in Australia comunica risultati sbagliati dei tamponi a 1400 persone (Di martedì 28 dicembre 2021) Ieri, 27 dicembre, l’Australia ha registrato un record di oltre 10 mila casi di coronavirus nelle 24 ore: è la prima volta che tale soglia viene superata dall’inizio della pandemia. Lo riporta il Guardian, citando la stampa Australiana. Hanno contribuito al nuovo record l’elevato numero di contagi negli Stati di Nuovo Galles del Sud (6.324), Victoria (1.999) e Australia del Sud (842). Finisce di nuovo sotto i riflettori il laboratorio di patologia di St Vincent di Sydney, dopo avere inviato a quasi 1.000 persone risultati sbagliati dei test anti-Covid: ieri 995 persone hanno ricevuto risultati “negativi”, anche se in realtà l’esito dei tamponi doveva ancora essere determinato. Già il 26 dicembre lo stesso ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Ieri, 27 dicembre, l’ha registrato un record di oltre 10 mila casi di coronavirus nelle 24 ore: è la prima volta che tale soglia viene superata dall’inizio della pandemia. Lo riporta il Guardian, citando la stampana. Hanno contribuito al nuovo record l’elevato numero di contagi negli Stati di Nuovo Galles del Sud (6.324), Victoria (1.999) edel Sud (842). Finisce di nuovo sotto i riflettori ildi patologia di St Vincent di Sydney, dopo avere inviato a quasi 1.000dei test anti-Covid: ieri 995hanno ricevuto“negativi”, anche se in realtà l’esito deidoveva ancora essere determinato. Già il 26 dicembre lo stesso ...

Advertising

HuffPostItalia : Un laboratorio in Australia comunica risultati sbagliati dei tamponi a 1400 persone - crisfamer : RT @LaStampa: Covid: Australia, record di oltre 10mila casi in 24 ore. Un laboratorio comunica risultati sbagliati dei tamponi a 1400 perso… - LaStampa : Covid: Australia, record di oltre 10mila casi in 24 ore. Un laboratorio comunica risultati sbagliati dei tamponi a… - Nanenmonio1 : RT @PuntoCriticoWeb: @2Qrocky L’Italia (insieme a Israele, Australia e pochi altri) è una nazione laboratorio, apripista.. - 2Qrocky : RT @PuntoCriticoWeb: @2Qrocky L’Italia (insieme a Israele, Australia e pochi altri) è una nazione laboratorio, apripista.. -