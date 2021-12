Un colpo perfetto: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di martedì 28 dicembre 2021) Un colpo perfetto: trama, cast e streaming del film Stasera, 28 dicembre 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Un colpo perfetto (Flawless), film del 2007 diretto da Michael Radford, scritto da Edward Anderson e interpretato da Demi Moore e Michael Caine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Una reporter, che sta componendo un pezzo giornalistico su donne di diversa provenienza che rivestono o hanno rivestito varie posizioni di potere, incontra in un ristorante, per includerla nell’articolo, Laura Quinn, l’unica donna a essere stata una manager presso la London Diamonds Corporation, la più importante società mondiale nel settore dei diamanti; questa, in modo disinvolto, le mostra un grosso diamante di 168 carati dicendole di averlo rubato. La storia si sposta ... Leggi su tpi (Di martedì 28 dicembre 2021) Un: trama, cast e streaming delStasera, 28 dicembre 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Un(Flawless),del 2007 diretto da Michael Radford, scritto da Edward Anderson e interpretato da Demi Moore e Michael Caine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Una reporter, che sta componendo un pezzo giornalistico su donne di diversa provenienza che rivestono o hanno rivestito varie posizioni di potere, incontra in un ristorante, per includerla nell’articolo, Laura Quinn, l’unica donna a essere stata una manager presso la London Diamonds Corporation, la più importante società mondiale nel settore dei diamanti; questa, in modo disinvolto, le mostra un grosso diamante di 168 carati dicendole di averlo rubato. La storia si sposta ...

