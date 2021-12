Ultime Notizie Serie A: super green pass per gli atleti, il Covid colpisce ancora (Di martedì 28 dicembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 19.00 – Genoa, Shevchenko e Criscito positivi al Covid: il comunicato – Il tecnico Shevchenko e Criscito sono risultati positivi al Covid. La notizia Ore 18.15 – Serie A, è ufficiale: obbligo di super green pass per gli atleti professionisti – Dal 10 gennaio sarà obbligatorio per gli atleti professionisti avere il super green pass. La notizia Ore 17.30 – Inter, Correa scalpita: durante le vacanze ha lavorato duramente – L’attaccante ha lavorato sodo in queste settimane per essere a disposizione di Inzaghi dal 2022. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 19.00 – Genoa, Shevchenko e Criscito positivi al: il comunicato – Il tecnico Shevchenko e Criscito sono risultati positivi al. La notizia Ore 18.15 –A, è ufficiale: obbligo diper gliprofessionisti – Dal 10 gennaio sarà obbligatorio per gliprofessionisti avere il. La notizia Ore 17.30 – Inter, Correa scalpita: durante le vacanze ha lavorato duramente – L’attaccante ha lavorato sodo in queste settimane per essere a disposizione di Inzaghi dal 2022. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Settemila voli cancellati nel weekend di Natale, migliaia di altri in ritardo, con gli aeroporti nel caos dagli Sta… - Agenzia_Ansa : Sono 1.034.677 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è… - AlfredoPedulla : Come già anticipato su #Digne (che piace molto all’#Inter e che è seguito dal #Napoli) c’è anche il #Chelsea, a mag… - SalvatoreMaior3 : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato record… - corgiallorosso : #Roma, bloccato il rinnovo di #Zaniolo: a giugno possibile partenza -