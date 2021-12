Ultime Notizie Serie A: il caso Osimhen si accende, Lozano e Criscito positivi (Di martedì 28 dicembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 17.00 – Lozano positivo al Covid: il comunicato ufficiale del Napoli – Il comunicato ufficiale del Napoli sulle condizioni dell’attaccante messicano. La notizia Ore 16.20 – Inzaghi: «Barella sente la maglia dell’Inter addosso. Su Lautaro e Dumfries…» – Simone Inzaghi ha parlato a Casa Gazzetta esprimendo il proprio giudizio sui singoli giocatori dell’Inter. Le dichiarazioni Ore 15.00 – Morto Hugo Maradona: il fratello del Pibe de Oro si è spento a causa di un infarto – Addio al fratello del Pibe de Oro: fatale un arresto cardiaco. La notizia Ore 14.00 – Criscito positivo al Coronavirus: l’annuncio social del giocatore – Domenico Criscito è risultato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 17.00 –positivo al Covid: il comunicato ufficiale del Napoli – Il comunicato ufficiale del Napoli sulle condizioni dell’attaccante messicano. La notizia Ore 16.20 – Inzaghi: «Barella sente la maglia dell’Inter addosso. Su Lautaro e Dumfries…» – Simone Inzaghi ha parlato a Casa Gazzetta esprimendo il proprio giudizio sui singoli giocatori dell’Inter. Le dichiarazioni Ore 15.00 – Morto Hugo Maradona: il fratello del Pibe de Oro si è spento a causa di un infarto – Addio al fratello del Pibe de Oro: fatale un arresto cardiaco. La notizia Ore 14.00 –positivo al Coronavirus: l’annuncio social del giocatore – Domenicoè risultato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Settemila voli cancellati nel weekend di Natale, migliaia di altri in ritardo, con gli aeroporti nel caos dagli Sta… - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - AlfredoPedulla : Come già anticipato su #Digne (che piace molto all’#Inter e che è seguito dal #Napoli) c’è anche il #Chelsea, a mag… - ViViCentro : Irving Lozano è positivo al Covid-19 #IrvingLozano #sscnapoli #UltimeNotizie - lanuovariviera : Samb, Fall: 'Ho trovato uno staff accogliente, nelle ultime gare ci abbiamo messo il cuore' -