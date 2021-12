Ultime Notizie Roma del 28-12-2021 ore 18:10 (Di martedì 28 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio condivisioni mezzo di persone in isolamento causa contatti con positivi al covid governo e regioni ipotizzano un accorciamento della quarantena appena una paralisi delle attività produttive un parere è stato chiesto al CTS convocato per domani e quello di ridurre da inizio gennaio l’isolamento dei contatti a 35 giorni per chi abbia ricevuto la terza dose d’allarme di Zaia reagenti e tamponi possono finire Segnali dal mercato ieri 30810 contagi in 24 ore contro 24883 del giorno di Natale quasi la metà per la variante omicron preoccupa la crisi del turismo con tante prenotazioni annullate soprattutto in montagna cresce in Italia il consumo di test per la diagnosi delle infezioni da sarcodina la richiesta aumentata anche a causa delle lunghe code per eseguire i tamponi rapidi in ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio condivisioni mezzo di persone in isolamento causa contatti con positivi al covid governo e regioni ipotizzano un accorciamento della quarantena appena una paralisi delle attività produttive un parere è stato chiesto al CTS convocato per domani e quello di ridurre da inizio gennaio l’isolamento dei contatti a 35 giorni per chi abbia ricevuto la terza dose d’allarme di Zaia reagenti e tamponi possono finire Segnali dal mercato ieri 30810 contagi in 24 ore contro 24883 del giorno di Natale quasi la metà per la variante omicron preoccupa la crisi del turismo con tante prenotazioni annullate soprattutto in montagna cresce in Italia il consumo di test per la diagnosi delle infezioni da sarcodina la richiesta aumentata anche a causa delle lunghe code per eseguire i tamponi rapidi in ...

