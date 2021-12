Ultime Notizie Roma del 28-12-2021 ore 08:10 (Di martedì 28 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano rigno ancora emergenza covid e il governo ha convocato il comitato tecnico-scientifico il GPS per domani mercoledì 29 all’ordine del giorno a quanto si prende l’ipotesi di riduzione della quarantena per i contatti di dispositivi che abbiano già fatto la terza dose dove ieri il governo ha avviato un’attenta riflessione sulla quarantena le misure attuali viene sottolineato non tengono conto della terza dose della variante ho mica le fonti sottolineano però che saranno gli scienziati fare una valutazione a mettere sul tavolo una possibile modifica Prima di qualsiasi altra considerazione ufficiale una base di dati tale da poter discutere nel corso del Consiglio dei Ministri che verosimilmente più svolgersi il giorno dopo Giovedì 30 eventuali nuovi misure dovranno comunque essere valutate da l’intera ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano rigno ancora emergenza covid e il governo ha convocato il comitato tecnico-scientifico il GPS per domani mercoledì 29 all’ordine del giorno a quanto si prende l’ipotesi di riduzione della quarantena per i contatti di dispositivi che abbiano già fatto la terza dose dove ieri il governo ha avviato un’attenta riflessione sulla quarantena le misure attuali viene sottolineato non tengono conto della terza dose della variante ho mica le fonti sottolineano però che saranno gli scienziati fare una valutazione a mettere sul tavolo una possibile modifica Prima di qualsiasi altra considerazione ufficiale una base di dati tale da poter discutere nel corso del Consiglio dei Ministri che verosimilmente più svolgersi il giorno dopo Giovedì 30 eventuali nuovi misure dovranno comunque essere valutate da l’intera ...

Advertising

Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - Agenzia_Ansa : Settemila voli cancellati nel weekend di Natale, migliaia di altri in ritardo, con gli aeroporti nel caos dagli Sta… - Agenzia_Ansa : Sono 343.968 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 217.052.… - junews24com : Pogba Juve, si può. Cosa pensa il francese del ritorno a Torino - - dadoruxo1 : RT @junews24com: Scamacca Juve: c'è l'offerta per l'attaccante del Sassuolo! I dettagli - -