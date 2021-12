Ucraina | incontro Usa – Urss il 10gennaio Si avvia il negoziato

(Di martedì 28 dicembre 2021) Untra Russia e Nato potrebbe poi aver luogo il 12 gennaio, seguito il 13 gennaio da untra la Russia e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), di cui fanno parte gli Stati Uniti L'articolo proviene da Firenze Post.

Stati Uniti e Russia avvieranno il prossimo 10 gennaio negoziati sulle tensioni ine sul controllo delle armi nucleari: lo ha detto all'Afp un portavoce della Casa Bianca per ... Untra ...L'del 12 gennaio è il primo proposto da Stoltenberg da quando Mosca ha presentato una ...la fine dell'espansione verso est della Nato e la cooperazione militare con paesi come l'e la ...Stati Uniti e Russia avvieranno il 10 gennaio negoziati sulle tensioni in Ucraina e sul controllo delle armi nucleari: lo ha detto all'Afp un portavoce della Casa Bianca per le questioni di sicurezza.Un incontro tra Russia e Nato potrebbe poi aver luogo il 12 gennaio, seguito il 13 gennaio da un incontro tra la Russia e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), di cui f ...