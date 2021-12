Tuttosport: il Napoli non darà l’ok medico alla partenza di Koulibaly per la Coppa d’Africa (Di martedì 28 dicembre 2021) Non c’è solo Osimhen a tenere banco per la questione Coppa d’Africa, ma anche il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly. Il senegalese non gioca in campionato dal 1 dicembre a causa dello stiramento al flessore procuratosi contro il Sassuolo, ancora non guarito del tutto. Il Senegal lo ha convocato per la competizione in Africa. Secondo quanto scrive Tuttosport, tuttavia, il medico sociale del Napoli, Raffaele Canonico, non darà parere positivo per la sua partenza. Deciderà il Senegal se schierarlo lo stesso in campo, proprio come farà la Nigeria con Osimhen. “Il medico sociale Raffaele Canonico non darà parere positivo alla sua partenza per la Coppa d’Africa, poi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) Non c’è solo Osimhen a tenere banco per la questioned’Africa, ma anche il difensore del, Kalidou. Il senegalese non gioca in campionato dal 1 dicembre a causa dello stiramento al flessore procuratosi contro il Sassuolo, ancora non guarito del tutto. Il Senegal lo ha convocato per la competizione in Africa. Secondo quanto scrive, tuttavia, ilsociale del, Raffaele Canonico, nonparere positivo per la sua. Deciderà il Senegal se schierarlo lo stesso in campo, proprio come farà la Nigeria con Osimhen. “Ilsociale Raffaele Canonico nonparere positivosuaper lad’Africa, poi ...

