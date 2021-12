Trieste, volo salva - vita per neonata di tre mesi. Trasferita al Bambin Gesù (Di martedì 28 dicembre 2021) volo salva - vita dell' Aeronautica militare per una neonata di tre mesi . Un Falcon 900 del 31° Stormo ha concluso una missione di trasporto sanitario d'urgenza a favore di una piccola paziente che ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021)dell' Aeronautica militare per unadi tre. Un Falcon 900 del 31° Stormo ha concluso una missione di trasporto sanitario d'urgenza a favore di una piccola paziente che ...

Advertising

ItalianAirForce : Si è concluso con l'atterraggio a Ciampino il #TrasportoSanitarioUrgente di una bimba di 3 mesi in imminente perico… - infoitinterno : Volo militare d’urgenza Trieste-Roma per salvare la vita a una bimba di 3 mesi, ecco cosa è successo e come sta la… - Telequattro : TRIESTE | VOLO SALVAVITA TRIESTE-ROMA PER SALVARE UNA BIMBA GRAVISSIMA - mc_mcampo12 : RT @ItalianAirForce: Si è concluso con l'atterraggio a Ciampino il #TrasportoSanitarioUrgente di una bimba di 3 mesi in imminente pericolo… - EmilianoVerga : RT @ItalianAirForce: Si è concluso con l'atterraggio a Ciampino il #TrasportoSanitarioUrgente di una bimba di 3 mesi in imminente pericolo… -