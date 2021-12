Tribunale belga rifiuta estradizione rapper spagnolo Valtonyc (Di martedì 28 dicembre 2021) La Corte d'Appello della città belga di Gand ha rifiutato l'estradizione del rapper spagnolo Valtonyc, condannato nel suo Paese per "apologia del terrorismo" all'interno delle sue canzoni, in lingua ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) La Corte d'Appello della cittàdi Gand hato l'del, condannato nel suo Paese per "apologia del terrorismo" all'interno delle sue canzoni, in lingua ...

Ultime Notizie dalla rete : Tribunale belga Tribunale belga rifiuta estradizione rapper spagnolo Valtonyc La Corte d'Appello della città belga di Gand ha rifiutato l'estradizione del rapper spagnolo Valtonyc, condannato nel suo Paese per ... Ma il tribunale di Gand, questa mattina, ha rigettato la richiesta ...

Tribunale belga rifiuta estradizione rapper spagnolo Valtonyc - Ultima Ora Agenzia ANSA Tribunale belga rifiuta estradizione rapper spagnolo Valtonyc BRUXELLES, 28 DIC - La Corte d'Appello della città belga di Gand ha rifiutato l'estradizione del rapper spagnolo Valtonyc, condannato nel suo Paese per "apologia del terrorismo" all'interno delle sue ...

