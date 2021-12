Tre vite, tre esili, tre anelli e una sola narrazione. Il nuovo libro di Mendelsohn (Di martedì 28 dicembre 2021) Quando, nel 1949, il giovane Heinrich Böll (futuro premio Nobel) pubblicò il suo primo breve romanzo “Il treno era in orario”, Gert Kalow scrisse la sua lungimirante recensione sotto il titolo “Attenzione,... Leggi su feedpress.me (Di martedì 28 dicembre 2021) Quando, nel 1949, il giovane Heinrich Böll (futuro premio Nobel) pubblicò il suo primo breve romanzo “Il treno era in orario”, Gert Kalow scrisse la sua lungimirante recensione sotto il titolo “Attenzione,...

