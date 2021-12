Tre vite, tre esili, tre anelli e una sola narrazione. Il nuovo libro di Mendelsohn (Di martedì 28 dicembre 2021) Quando, nel 1949, il giovane Heinrich Böll (futuro premio Nobel) pubblicò il suo primo breve romanzo "Il treno era in orario", Gert Kalow scrisse la sua lungimirante recensione sotto il titolo "... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 28 dicembre 2021) Quando, nel 1949, il giovane Heinrich Böll (futuro premio Nobel) pubblicò il suo primo breve romanzo "Il treno era in orario", Gert Kalow scrisse la sua lungimirante recensione sotto il titolo "...

Advertising

Internazionale : Desmond Tutu, l’arcivescovo sudafricano morto il 26 dicembre, è stato liberatore, riconciliatore e bussola morale d… - TeresaBellanova : Il mare Egeo si tinge di morte nei giorni del Natale. A perdere la vita tra le 27 persone anche un neonato e tre do… - Efisio31251859 : RT @ImolaOggi: Tre inoculazioni non funzionano? Colpa di chi non le ha fatte... Covid, Zingaretti: 'vite a rischio per colpa di egoisti no… - albealias : RT @ImolaOggi: Tre inoculazioni non funzionano? Colpa di chi non le ha fatte... Covid, Zingaretti: 'vite a rischio per colpa di egoisti no… - alucibasse : i miei tre libri del 2021: - Yoga di E. Carrere - Due vite di E. Trevi - La città dei vivi di N. Lagioia dimmi i tuoi. -