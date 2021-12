Transizione climatica e digitalizzazione, il PNRR italiano sotto la media UE (Di martedì 28 dicembre 2021) Nonostante i grandi proclami e le buone intenzioni, al momento la valutazione del PNRR italiano in merito a digitalizzazione e Transizione climatica è sotto la media europea e coincide a stento con gli obiettivi minimi richiesti ai Paesi A renderlo noto la stessa Commissione Europea con il Recovery and Resilience Facility scoreboard, un tabellone segnapunteggio L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 28 dicembre 2021) Nonostante i grandi proclami e le buone intenzioni, al momento la valutazione delin merito alaeuropea e coincide a stento con gli obiettivi minimi richiesti ai Paesi A renderlo noto la stessa Commissione Europea con il Recovery and Resilience Facility scoreboard, un tabellone segnapunteggio L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Transizione climatica buone e cattive notizie del 2021 ... nel suo discorso d'insediamento, alla crisi climatica e alla biodiversità; le attese create con la trasformazione del ministero dell'Ambiente in ministero della Transizione Ecologica; il varo di un ...

