Tragedia sul lavoro a Roma: un operaio di 50 anni precipita da una impalcatura e muore sul colpo (Di martedì 28 dicembre 2021) Ancora una morte bianca. Questa volta a Roma, dove un operaio di circa 50 anni è morto dopo essere precipitato da una impalcatura. La Tragedia è avvenuta nel rione Esquilino in via Merulana, A nulla è servito l'intervento dei soccorritori, dei vigili del fuoco della polizia, Che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell'uomo. Morti bianche a Roma, precipita da un'impalcatura e muore sul colpo La vittima era impegnata su un ponteggio in alcuni lavori edili di ristrutturazione di una palazzina al civivo 177 di via Merulana. precipitato per diversi metri per il cinquantenne non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo per le gravi ferite riportate ...

