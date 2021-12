Traffico Roma del 28-12-2021 ore 20:00 (Di martedì 28 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione maggiori disagi in quest’ultima ora sulla carreggiata esterna a causa di un incidente in via di risoluzione tra la diramazione Roma Sud il Traffico invece scorrevole su tutta la carreggiata interna pomeriggio senza difficoltà per chi ha viaggiato sulla tratto cittadino della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est ulteriore prudenza sulla Flaminia oltre il grande raccordo anulare dove per un incidente sono possibili code tra Malborghetto e via Rianese In entrambe le direzioni chiusa nel pomeriggio per urgenti lavori di manutenzione alla Gianicolense via Edoardo Jenner torna ad essere percorribile tramite senso unico alternato tra Piazza San Giovanni di Dio e via della Trasfigurazione è la città di Roma è pronta a combattere lo smog anche nel 2022 per il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione maggiori disagi in quest’ultima ora sulla carreggiata esterna a causa di un incidente in via di risoluzione tra la diramazioneSud ilinvece scorrevole su tutta la carreggiata interna pomeriggio senza difficoltà per chi ha viaggiato sulla tratto cittadino della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est ulteriore prudenza sulla Flaminia oltre il grande raccordo anulare dove per un incidente sono possibili code tra Malborghetto e via Rianese In entrambe le direzioni chiusa nel pomeriggio per urgenti lavori di manutenzione alla Gianicolense via Edoardo Jenner torna ad essere percorribile tramite senso unico alternato tra Piazza San Giovanni di Dio e via della Trasfigurazione è la città diè pronta a combattere lo smog anche nel 2022 per il ...

