Traffico Roma del 28-12-2021 ore 18 | 30

(Di martedì 28 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sempre poco ilsulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare anche se raccomandiamo prudenza per un incidente tra Anagnina e la diramazioneSudintenso ma senza disagi di rilievo sulla carreggiata interna tra Tiburtina e Prenestina scarsi gli spostamenti sulle tratto cittadino dellate pochi cambiamenti su via Delle Foro Italico dove si transita senza particolari difficoltà tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni in città è tornato regolare il servizio dei tram 219 dopo la sostituzione con autobus a causa del danneggiamento alla rete elettrica da parte di un mezzo pesante in piazzale della Marina ci spostiamo a Monteverde per motivi di sicurezza è stato chiuso il tratto sotto gli archi ...

... i veicoli in transito in via Madonna del Prato provenienti da via, all'altezza di via ... 1 - - > AREZZO - Ecco le m odifiche ale alla circolazione in vigore dal 27 dicembre al 15 gennaio ...Tutti in auto per il tampone e a Giugliano e a Pozzuoli ilva in tilt. Da alcuni giorni il presidio ospedaliero "San Giuliano" di Giugliano e l'Ospedale santa Maria delle Grazie a Pozzuoli sono presi d'assalto da migliaia di persone provenienti dalla ...È stato chiuso nel pomeriggio di ieri, 27 dicembre, il tratto fra via Fratelli Bonnet e via Calandrelli che collega il quartiere di Monteverde ...Un altro bus a fuoco: il secondo nel giro di appena quattro giorni. Si tratta di una vettura che stava servendo la linea 078 della Roma Tpl. È successo verso le 16 del 27 dicembre in piazza Monte di T ...