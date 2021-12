Traffico Roma del 28-12-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione circolazione sostenuta ma senza disagi di rilievo sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra Pontina e Tuscolanaanche in tra Nomentana e Pontina si viaggia senza disagi sulle tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico spostamenti maggiormente concentrati tra Corso di Francia via Salaria in direzione San Giovanni ancora prudenza sulla Pontina anche se è stata da poco riaperta tra Castelno e Montedoro verso Pomezia la chiusura è stata necessaria per procedere al recupero del mezzo pesante coinvolto nell’incidente lavori in corso su via Flaminia Dov’è il transito avviene tramite senso unico alternato tra via Bellagio e via Frassineto verso quest’ultima il termine degli interventi salvo modifiche e per il 10 gennaio 2022 modifiche al servizio per i tram ...