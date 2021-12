Traffico Roma del 28-12-2021 ore 15:30 (Di martedì 28 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione Traffico regolare sul grande raccordo anulare lungo il tratto cittadino della A24 si viaggia senza disagi anche su tutto il percorso della tangenziale est e nella città di Roma al Quarticciolo prudenza per i possibili rallentamenti a causa di un incidente nel prossimità di via Molfetta altezza Viale Palmiro Togliatti alla Gianicolense attenzione per la momentanea chiusura di via Edoardo Jenner tra Piazza San Giovanni di Dio e via della Trasfigurazione divieto di transito per permette urgenti lavori alla rete gas deviazioni anche per le linee bus della zona ci spostiamo a Monteverde dove per motivi di sicurezza è stato chiuso il tratto sotto gli archi tra via Fratelli Bonnet via Calandrelli Sono in corso accertamenti tecnici al momento non si conosce la data di riapertura del ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare lungo il tratto cittadino della A24 si viaggia senza disagi anche su tutto il percorso della tangenziale est e nella città dial Quarticciolo prudenza per i possibili rallentamenti a causa di un incidente nel prossimità di via Molfetta altezza Viale Palmiro Togliatti alla Gianicolense attenzione per la momentanea chiusura di via Edoardo Jenner tra Piazza San Giovanni di Dio e via della Trasfigurazione divieto di transito per permette urgenti lavori alla rete gas deviazioni anche per le linee bus della zona ci spostiamo a Monteverde dove per motivi di sicurezza è stato chiuso il tratto sotto gli archi tra via Fratelli Bonnet via Calandrelli Sono in corso accertamenti tecnici al momento non si conosce la data di riapertura del ...

Advertising

TIRegionale : @virginitto Buonasera Virginia, il traffico ferroviario è rallentato per motivi di circolazione, il treno 20257 è p… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - LuceverdeRadio : ?? #treni - Linee Fiumicino Aeroporto - Fara Sabina e Civitavecchia - Roma ?? traffico ferroviario rallentato in pr… - LuceverdeRadio : ?? #treni - Linea AV Roma - Napoli ?? traffico rallentato in direzione Napoli per un guasto alla linea ad Anagni… - FaRitardo1 : RT @TIRegionale: #FL1 #Orte #FiumicinoAeroporto #LeonardoExpress traffico ferroviario rallentato a causa di un guasto agli impianti di cir… -