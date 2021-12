Traffico Roma del 28-12-2021 ore 11:30 (Di martedì 28 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto coda per un incidente nella galleria nuova circonvallazione interna in prossimità dell’uscita di via Tiburtina in direzione della via Salaria predisposte chiusure ripercussioni anche sul tratto Urbano della A24 con code tra Portonaccio e la tangenziale est Traffico in coda sulla via Salaria tra la motorizzazione all’aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale lavori al impianto semaforico proseguono i lavori su via Cesare Lombroso modifiche alla viabilità anche sulle strade adiacenti prestare attenzione alla segnaletica per dettagli su queste altre pizze potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene la Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto coda per un incidente nella galleria nuova circonvallazione interna in prossimità dell’uscita di via Tiburtina in direzione della via Salaria predisposte chiusure ripercussioni anche sul tratto Urbano della A24 con code tra Portonaccio e la tangenziale estin coda sulla via Salaria tra la motorizzazione all’aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale lavori al impianto semaforico proseguono i lavori su via Cesare Lombroso modifiche alla viabilità anche sulle strade adiacenti prestare attenzione alla segnaletica per dettagli su queste altre pizze potete consultare il sitopunto luceverde.it bene la Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...

Advertising

muoversintoscan : ?? Sulla #A1 rallentamenti per traffico intenso tra #Barberino e #Calenzano in direzione Roma #viabiliTOS - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli traffico rallentato causa incidente tra Svincolo San Vittore (Km 678,6) e A1 Svincolo Caianello (Km… - InfoAtac : #info #atac - Per lavori chiusa al traffico veicolare via Cesare Lombroso. Deviate linee bus 46-49 info al link… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via della Camilluccia, tratto urbano A24, via della Magliana, viale dei Colli Portuensi - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico congestionato sulla Tangenziale (uscita largo Passamonti-stz Tiburtina) -