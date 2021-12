Traffico Roma del 28-12-2021 ore 10:00 (Di martedì 28 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto code per Traffico intenso sulla via Cassia tra via Giacomo Andreassi e via Antonio Labranca in direzione di Roma segnalato anche un incidente Traffico in coda sulla via Salaria tra la motorizzazione all’aeroporto dell’Urbe in direzione della tangenziale est per lavori a l’impianto semaforico possibili rallentamenti per un incidente su via Achille Luigi bonanome altezza incrocio con via di Boccea incidente anche sulla via Cristoforo Colombo all’altezza di Piazza dei Navigatori all’Eur modifiche alla viabilità per lavori su via Cesare Pavese altezza incrocio con via Bontempelli prestare attenzione alla segnaletica per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso sulla via Cassia tra via Giacomo Andreassi e via Antonio Labranca in direzione disegnalato anche un incidentein coda sulla via Salaria tra la motorizzazione all’aeroporto dell’Urbe in direzione della tangenziale est per lavori a l’impianto semaforico possibili rallentamenti per un incidente su via Achille Luigi bonanome altezza incrocio con via di Boccea incidente anche sulla via Cristoforo Colombo all’altezza di Piazza dei Navigatori all’Eur modifiche alla viabilità per lavori su via Cesare Pavese altezza incrocio con via Bontempelli prestare attenzione alla segnaletica per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per ...

