Traffico Roma del 28-12-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto lievi rallentamenti perintenso sul tratto Urbano della A24 Portonaccio e la tangenziale estin coda sulla via Salaria la motorizzazione all’aeroporto dell’Urbe in direzione della tangenziale est per lavori a l’impianto semaforico possibili rallentamenti per un incidente su viale dello Stadio Olimpico altezza Largo Ferraris IV ancora disagi in via di Cervara altezza incrocio con via melibeo per un TIR bloccato che impedisce il transito all’Eur per lavori modifiche alla viabilità su via Cesare Pavese altezza incrocio via Bontempelli prestare attenzione alla segnaletica per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara Per ora grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e ...