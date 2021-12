Tour de Ski, Pellegrino è quinto all’esordio: “Gara in ombra, ma guardo avanti..” (Di martedì 28 dicembre 2021) Federico Pellegrino ha chiuso al quinto posto la Gara sprint in tecnica libera che ha aperto il Tour de Ski sulla pista svizzera di Lenzerheide. Il detentore della Coppa di specialità ha ceduto solo alla netta superiorità del norvegese Johannes Klaebo, giunto al traguardo nella finalissima a braccia alzate davanti ai francesi Richard Jouve e Lucas Chanavat, mentre l’altro norvegese Erik Valnes ha preceduto Pellegrino nei metri conclusivi. “Ho un po’ di amaro in bocca perché il podio era alla portata, d’altra parte non gareggio contro me stesso ma contro avversari di tutto rispetto – ha detto il valdostano -, ci sta che non tutti i piani vadano a buon fine. Mi è mancata un po’ di brillantezza, soprattutto all’inizio. Penso comunque di essere sulla buona strada, adesso ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 dicembre 2021) Federicoha chiuso alposto lasprint in tecnica libera che ha aperto ilde Ski sulla pista svizzera di Lenzerheide. Il detentore della Coppa di specialità ha ceduto solo alla netta superiorità del norvegese Johannes Klaebo, giunto al tranella finalissima a braccia alzate dai francesi Richard Jouve e Lucas Chanavat, mentre l’altro norvegese Erik Valnes ha precedutonei metri conclusivi. “Ho un po’ di amaro in bocca perché il podio era alla portata, d’altra parte non gareggio contro me stesso ma contro avversari di tutto rispetto – ha detto il valdostano -, ci sta che non tutti i piani vadano a buon fine. Mi è mancata un po’ di brillantezza, soprattutto all’inizio. Penso comunque di essere sulla buona strada, adesso ...

