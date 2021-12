Tour de Ski 2022, Jessie Diggins vince la sprint tl di Lenzerheide. Caterina Ganz miglior azzurra (Di martedì 28 dicembre 2021) La sprint in tecnica libera disputata a Lenzerheide, in Svizzera, valida per il Tour de Ski (e per la Coppa del Mondo) di sci di fondo, registra la vittoria della statunitense Jessie Diggins, che batte la norvegese Mathilde Myhrvold. Completa il podio la slovena Anamarija Lampic. Le tre azzurre che avevano superato le qualificazioni del mattino escono tutte ai quarti: Caterina Ganz è 20ma, Greta Laurent è 26ma, Lucia Scardoni è 28ma. La finale viene dominata dalla statunitense Jessie Diggins, terza nelle qualificazioni al mattino, che chiude in 3’00?12, battendo la norvegese Mathilde Myhrvold, seconda col pettorale numero 2, di 0?13. Terza la slovena Anamarija Lampic a 0?30, molto più staccate tutte le altre contendenti. In semifinale ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) Lain tecnica libera disputata a, in Svizzera, valida per ilde Ski (e per la Coppa del Mondo) di sci di fondo, registra la vittoria della statunitense, che batte la norvegese Mathilde Myhrvold. Completa il podio la slovena Anamarija Lampic. Le tre azzurre che avevano superato le qualificazioni del mattino escono tutte ai quarti:è 20ma, Greta Laurent è 26ma, Lucia Scardoni è 28ma. La finale viene dominata dalla statunitense, terza nelle qualificazioni al mattino, che chiude in 3’00?12, battendo la norvegese Mathilde Myhrvold, seconda col pettorale numero 2, di 0?13. Terza la slovena Anamarija Lampic a 0?30, molto più staccate tutte le altre contendenti. In semifinale ...

