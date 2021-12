Toscana, test antigenico rapido è sufficiente per stabilire positività al Covid. Giani firma nuova ordinanza (Di martedì 28 dicembre 2021) “L’ordinanza che ho firmato questo pomeriggio precisa le nuove modalità di diagnosi dei casi positivi e dei contatti stretti, le metodiche di tracciamento ed i criteri di fine isolamento e fine quarantena". Lo annuncia il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 dicembre 2021) “L’che hoto questo pomeriggio precisa le nuove modalità di diagnosi dei casi positivi e dei contatti stretti, le metodiche di tracciamento ed i criteri di fine isolamento e fine quarantena". Lo annuncia il presidente della Regione, Eugenio. L'articolo .

Advertising

GiovaQuez : Nuova ordinanza in Toscana, il tampone antigenico rapido sarà sufficiente per stabilire la positività al #COVID19 s… - EugenioGiani : Ho appena firmato una nuova ordinanza. - SkyTG24 : Toscana, ordinanza Giani: per accertare positività al #Covid19 basta il test rapido - ProDocente : Toscana, test antigenico rapido è sufficiente per stabilire positività al Covid. Giani firma nuova ordinanza - ApMdp : Covid, nuova ordinanza di Giani: 'Test antigenico rapido sufficiente per stabilire positività e per la fine della q… -