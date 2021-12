FirenzePost : Toscana: preservazione ecosistemi forestali, bando della regione per 11,6 milioni di euro -

...che l'Ordine Costantiniano di San Giorgio completa con questo quadro l'opera didel ...Le pi√Ļ chiacchierate a Piacenza Tamponamento a catena tra tir sull'autostrada A1 in, muore ......espansione del business che seguono la linea gi√† tracciata " per cerchi concentrici dalla... in termini di riduzione delle emissioni,della biodiversit√† e delle risorse naturali ".I fondi sono a disposizione di proprietari e possessori di superfici forestali, sia privati che pubblici, per preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalit√† e garantire la pubblica i ...