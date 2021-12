Torvaianica | oltre 900mila euro per riqualificare il New Las Vegas Beach

(Di martedì 28 dicembre 2021) Partiti questa mattina i lavori per la riqualificazione dell’ex stabilimento balneare New Lassul lungomare delle Sirene a. La struttura, abbandonata da10 anni, sarà completamente ricostruita grazie a un finanziamento di 973milaottenuto dal Cipe, dopo lo stop a cui l’Ente è stato costretto a causa del progetto errato della vecchia gara pubblica. Leggi anche: Pomezia, Latium Vetus apre la sua sede operativa New las: i commenti di sindaco e assessori “Ripartiamo con un progetto completamente nuovo – spiega l’Assessora Federica Castagnacci – che ci consentirà di vedere realizzato nel giro di un anno uno stabilimento con ristorante, cucina, terrazza, solarium, bar e spiaggia attrezzata con cabine e spogliatoi a servizio di ...

