Torre del Greco, lunghe file all’Asl per il vaccino anti Covid 19: interviene la Polizia (Di martedì 28 dicembre 2021) Covid 19 a Torre del Greco: è stato necessario l’intervento della Polizia per riportare l’ordine al centro vaccinale dell’Asl 53. Mattinata difficile a Torre del Greco, visto che l’hub vaccinale della Asl 53 è stato preso d’assalto da numerosi cittadini desiderosi di sottoporsi al più presto al vaccino anti Covid 19. Come riporta “Videoinformazioni”, la Leggi su 2anews (Di martedì 28 dicembre 2021)19 adel: è stato necessario l’intervento dellaper riportare l’ordine al centro vaccinale dell’Asl 53. Mattinata difficile adel, visto che l’hub vaccinale della Asl 53 è stato preso d’assalto da numerosi cittadini desiderosi di sottoporsi al più presto al19. Come riporta “Videoinformazioni”, la

Advertising

zazoomblog : Torre del Greco: la Bcp cartolarizza sofferenze per oltre 60 milioni di euro - #Torre #Greco: #cartolarizza - literalbepi : cioè, sarò io un campagnolo gretto, ma se mi buttano davanti quattro etti di costolette di manzo della massima qual… - ninconanco67 : Una traversata atlantica da Torre del Greco a New York - Scisciano : Torre del Greco, La Bcp cartolarizza sofferenze per oltre 60 mln di euro: Napoli, 28 Dicembre – Conclusa l’operazio… - ludobrusco : Il 1° Gennaio a pranzo suoneremo all' Hotel Sakura (Torre del Greco) @eventi_mediterranee Info 345.924.21.16 @ Napl… -