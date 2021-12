Torre del Greco | la Bcp cartolarizza sofferenze per oltre 60 milioni di euro

Leggi su 2anews

(Di martedì 28 dicembre 2021)del: Bcp ha concluso l’operazione di cessione di un portafoglio didi 12 banche per un valore lordo esigibile di circa 800di. In data 23/12/2021 è stata perfezionata lazione multi-originator denominata POP NPLs 2021, originata da 12 banche, prevalentemente popolari (le “Banche”). In particolare, le Banche che hanno